Касперский рассказал, когда появится неуязвимый для хакеров смартфон

У выпуска защищённого устройства есть несколько проблем.Евгений Касперский, руководитель "Лаборатории Касперского", сообщил, что сроки выпуска нового защищённого от взлома смартфона на платформе KasperskyOS остаются неопределёнными ввиду серьёзных технических трудностей и значительных финансовых вложений.