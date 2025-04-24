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Царьград

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Касперский рассказал, когда появится неуязвимый для хакеров смартфон

Касперский рассказал, когда появится неуязвимый для хакеров смартфон

У выпуска защищённого устройства есть несколько проблем.Евгений Касперский, руководитель "Лаборатории Касперского", сообщил, что сроки выпуска нового защищённого от взлома смартфона на платформе KasperskyOS остаются неопределёнными ввиду серьёзных технических трудностей и значительных финансовых вложений.

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