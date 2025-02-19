Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил блиндаж ВСУ на ореховском направлении в зоне СВО

Экипаж танка Т-72Б3 новороссийских десантников уничтожил блиндаж с пехотой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО) в Запорожской области.
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