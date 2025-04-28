СК: во Владимирской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

После ДТП с пассажирским автобусом во Владимирской области было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на странице регионального управления Следственного комитета России в социальной сети "ВКонтакте".
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