В Госдуме объяснили, почему задержали введение периода охлаждения для кредитов

Закон о периоде охлаждения распространится на кредиты уже через 3 месяца. Зампред комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал, что законодатели сознательно пошли на отсрочку – и приняли его позже, чем могли бы.
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