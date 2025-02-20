В Госдуме объяснили, почему задержали введение периода охлаждения для кредитов

Закон о периоде охлаждения распространится на кредиты уже через 3 месяца. Зампред комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал, что законодатели сознательно пошли на отсрочку – и приняли его позже, чем могли бы.