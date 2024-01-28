Невролог рассказал о нежелательных действиях при головной боли

Невролог Игорь Мацокин рассказал о продуктах, которых стоит избегать при головной боли. Речь в большей степени идет о мигрени, при которой врач советует отказаться от шоколада, цитрусовых и любых жирных продуктов.
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