Выборы депутатов Госдумы начались в Москве

Москва, 17 сентября. Первый день голосования на парламентских выборах начался в российской столице. Избиратели собираются на участках, чтобы отдать свой голос за понравившегося кандидата на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва.
Москва, 17 сентября. Первый день голосования на парламентских выборах начался в российской столице. Избиратели собираются на участках, чтобы отдать свой голос за понравившегося кандидата на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва.
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