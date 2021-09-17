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Выборы депутатов Госдумы начались в Москве

Выборы депутатов Госдумы начались в Москве

Москва, 17 сентября. Первый день голосования на парламентских выборах начался в российской столице. Избиратели собираются на участках, чтобы отдать свой голос за понравившегося кандидата на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва.

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