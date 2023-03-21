Алимханулы проведет защиту титула WBA против Стивена Батлера

Казахстанский чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) вторую защиту титула проведет 13 мая против Стивена «Bang Bang» Батлера (32-3-1, 26 КО) из Квебека, Канада.
Популярные статьи
- «СССР – это железный занавес. Купить джинсы было за счастье. А в Англии все свободно, люди приветливые». Канчельскис о переезде в 1991-м
- Дэрил Мэйкон: «Кажется, в России рожать детей очень выгодно»
- Джорджина о смерти новорожденного сына: «Я пережила лучший и худший момент в жизни в одно мгновение. Криштиану сказал: «Продолжай жить своей жизнью, это пойдет тебе на пользу»
Свежие комментарии