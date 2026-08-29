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«Магнит» отчитался об убытке на 1.9 млрд рублей и сотни миллиардов долга

«Магнит» отчитался об убытке на 1.9 млрд рублей и сотни миллиардов долга

«Магнит» отчитался о чистом убытке 1,9 млрд рублей по итогам первого полугодия. Выручка выросла на 12,8%, но долговая нагрузка достигла 518 млрд.

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