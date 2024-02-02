NYT: Верховный лидер Ирана приказал избегать прямого конфликта с США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ избегать прямого военного конфликта с Соединенными Штатами на фоне обострения отношений после атаки на базу США в Иордании, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранские источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии