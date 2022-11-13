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Освобожденный солдат рассказал, что пленных на Украине кормят гнилой картошкой

Освобожденный солдат рассказал, что пленных на Украине кормят гнилой картошкой

Киевские силовики кормят пленных на Украине испортившимся картофелем, который выбрасывают при отборе корма для свиней, рассказал журналистам освобожденный из плена рядовой народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Станислав Лебеденко.

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