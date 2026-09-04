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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бен Симмонс подпишет однолетний контракт на 3,5 млн с «Сакраменто»

Бен Симмонс (30 лет, 208 см) продолжит карьеру в НБА после пропущенного сезона. По информации Шэмса Чарании, защитник подпишет однолетний контракт с « Сакраменто » на 3,5 млн долларов.

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