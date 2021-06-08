Лукашенко ужесточил уголовный кодекс Белоруссии. События дня

Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии подчеркнул безальтернативность Минских соглашений по Донбассу.
Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии подчеркнул безальтернативность Минских соглашений по Донбассу.
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