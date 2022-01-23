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Spiegel: глава ВМС Германии Шенбах подал в отставку после слов о невозвращении Крыма

Spiegel: глава ВМС Германии Шенбах подал в отставку после слов о невозвращении Крыма

Командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах намеревается оставить свою должность. Такое решение он принял после слов о том, что Крым никогда не станет частью Украины вновь, передает журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.

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