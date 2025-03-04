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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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    "Русские немцы" - один из народов России, причем давно. "Немцами" их можно назвать лишь условно, там генетически всяк...Немцы поехали в Р...
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Немцы поехали в Россию. Паспорта получают с улыбкой

Немцы поехали в Россию. Паспорта получают с улыбкой

Царьград Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress Губернатор Шапша вручил паспорт гражданина России ещё одному русскому немцу.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Мои знакомые русские немцы очень хотят вернуться в Россию. Их родные выехали в те страшные годы, некоторые были детьми, но и старое поколение с тоской вспоминает Россию и собираются вернуться. Так что немец-немцу рознь.
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2 час.
Э
Эмма
Вот и носятся туда-сюда! Бляди и предатели!
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1 час.
Вадим Кузнецов
&quot;Русские немцы&quot; - один из народов России, причем давно. &quot;Немцами&quot; их можно назвать лишь условно, там генетически всякой твари по паре. Даже &quot;русский немецкий&quot; язык от германских отличается. Фраза &quot;Немцы пожизненные враги русских&quot; не верна. Огромное множество русских немцев верой и правдой служили России. И есть поговорка, что лучше всех с русскими уживаются татары и немцы. Не совсем точно, но звучит красиво.
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1 мин.
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