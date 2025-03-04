Немцы поехали в Россию. Паспорта получают с улыбкой

Мои знакомые русские немцы очень хотят вернуться в Россию. Их родные выехали в те страшные годы, некоторые были детьми, но и старое поколение с тоской вспоминает Россию и собираются вернуться. Так что немец-немцу рознь.

Вадим Кузнецов

"Русские немцы" - один из народов России, причем давно. "Немцами" их можно назвать лишь условно, там генетически всякой твари по паре. Даже "русский немецкий" язык от германских отличается. Фраза "Немцы пожизненные враги русских" не верна. Огромное множество русских немцев верой и правдой служили России. И есть поговорка, что лучше всех с русскими уживаются татары и немцы. Не совсем точно, но звучит красиво.