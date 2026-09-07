Бородин предложил изымать имущество у иноагентов и направлять на нужды СВО

Иностранные агенты, которые дискредитируют Вооруженные силы России, должны нести ответственность в соответствии с законом, а их имущество следует направлять на нужды специальной военной операции и поддержку семей ее участников.
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