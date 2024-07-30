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Царьград

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  • Валентин Воробьев
    Там, в верхах восседает кучка самодовольных, оторванных от российской действительности бюрократов,считающих что все и...В Кремле открыто ...
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    вся эта свара думает отсидеться за заборами и дальше верховодить этими черномазыми отщепенцами ,но вряд ли получится ...В Кремле открыто ...
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Галкин* обжаловал в Верховном суде отказ в его исключении из иноагентов

Галкин* обжаловал в Верховном суде отказ в его исключении из иноагентов

Артист и юморист Максим Галкин* дошел до Верховного суда, чтобы добиться своего исключения из реестра иностранных агентов.

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