Экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев разводится с женой: подробности

Стало известно, что экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев разводится с женой Юлией Хряпиной. У пары двое детей и общее многомилллиардное имущество.
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