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Утрехт – Фортуна Ситтард – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Нидерландов, 22 декабря 2024

Утрехт – Фортуна Ситтард – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Нидерландов, 22 декабря 2024

В воскресенье, 22 декабря, сыграют Утрехт и Фортуна Ситтард в матче 17 тура Чемпионата Нидерландов по футболу.

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