Расчеты ЗРК «Бук» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» зенитного ракетного соединения 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» обеспечивает надежное воздушное прикрытие подразделений на Запорожском направлении специальной военной операции.
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