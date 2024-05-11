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Царьград

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Победитель «Евровидения» 2024: букмекеры оказались почти правы

Победитель «Евровидения» 2024: букмекеры оказались почти правы

В Швеции завершился музыкальный конкурс «Евровидение». Кто же стал победителем в 2024 году?Победителем «Евровидения» 2024 года признали Швейцарию – ее представлял певец Nemo, за которого отдали 591 балл.

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