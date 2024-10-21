Управляющая компания при помощи крепких товарищей с бородами попыталась захватить дом и создать себе кормушку

БВ

Борис Выдрин

Жилой фонд и все дома страны сегодня государством брошены в распоряжение именно полубандюгов 90-х. Может любой гражданин развесить по подъездам объявления о собрании. затем пройти по квартирам и в конце организовать поддельные списки с подписями. При сговоре с ГЖИ это несложно провернуть, и денежки потекут этим подонкам. Картина ничем не отличается от оформления азиатских мигрантов по программе исламизации страны. Потому нужно всем быть особенно бдительными.