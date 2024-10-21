Avia.pro - СМИ Итак, друзья, если вы думали, что управлять многоквартирным домом — это скучное и рутинное дело, где максимум экстрима заключается в засорившихся трубах и счетах за отопление, то, поздравляем, вы глубоко ошибались.
Управляющая компания при помощи крепких товарищей с бородами попыталась захватить дом и создать себе кормушку
Комментарии
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Сергей Иванов
Как же вы такое прощёлкали?!😳
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4 час.
БВ
Борис Выдрин
Жилой фонд и все дома страны сегодня государством брошены в распоряжение именно полубандюгов 90-х. Может любой гражданин развесить по подъездам объявления о собрании. затем пройти по квартирам и в конце организовать поддельные списки с подписями. При сговоре с ГЖИ это несложно провернуть, и денежки потекут этим подонкам. Картина ничем не отличается от оформления азиатских мигрантов по программе исламизации страны. Потому нужно всем быть особенно бдительными.
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3 час.
фарид сабиров
Во всей статье , главный посыл ЭТО КОРМУШКА , не важно для кого и чего но КОРМУШКА . А значить нам НАРОДУ не посильный оброк. А почему это терпит власти ??? Если не в доле и это пугает. ОПГ жкх это враги народа
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2 час.
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