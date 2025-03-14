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Уолтц: Уиткофф находится в Москве, информирует Белый дом о ходе переговоров

Уолтц: Уиткофф находится в Москве, информирует Белый дом о ходе переговоров

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Стивен Уиткофф находится в Москве и информирует Белый дом о ходе переговоров с представителями России, чтобы американский лидер мог оценить и принять решение о дальнейших действиях.

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