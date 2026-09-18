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Газета.ру

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МИД: Россия расширила список представителей ЕС с запретом на въезд

МИД: Россия расширила список представителей ЕС с запретом на въезд

Москва в ответ на 21-й пакет антироссийских санкций закрыла въезд в страну для части представителей Евросоюза и европейских государств.

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