Новый руководитель украинского Минобороны Рустем Умеров станет исполнителем планов Соединенных Штатов в регионе.
Aydınlık: Новый глава МО Украины Умеров будет исполнять планы США
Комментарии
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Alex Немо
Ну этот накомандует. Он хоть знает с какой стороны ножа пули вылетают? Хотя о чём я, выпускник Гюлленовского интернат-училища конечно же знает. Их там разным методам террористической работы обучали. Ну а по большому счёту пипец зеле приходит. Тут его даже телохранители из Ми-6 не уберегут.
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