Aydınlık: Новый глава МО Украины Умеров будет исполнять планы США

Alex Немо

Ну этот накомандует. Он хоть знает с какой стороны ножа пули вылетают? Хотя о чём я, выпускник Гюлленовского интернат-училища конечно же знает. Их там разным методам террористической работы обучали. Ну а по большому счёту пипец зеле приходит. Тут его даже телохранители из Ми-6 не уберегут.