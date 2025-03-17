Предсказания на грани фантастики: Жириновский против британского Нострадамуса — кто из них точнее Юлия Челканова13 марта аккаунт покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского в X (бывший Twitter, заблокирован в России) неожиданно активировался, после почти годичного молчания.