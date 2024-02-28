Бастрыкин: Покинувшие Россию звезды шоу-бизнеса, дискредитирующие действия ВС РФ из-за рубежа, в случае возвращения будут отвечать по закону

За последние несколько лет российский шоу-бизнес прошел через процесс самоочищения. Оказалось, что многие известные люди, которых любит публика, не испытывают патриотических настроений и, наоборот, с радостью выражают свою неприязнь к нашей стране.
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