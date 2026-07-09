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На «Иннопроме» разобрали лучшие практики повышения качества жизни сотрудников

На «Иннопроме» разобрали лучшие практики повышения качества жизни сотрудников

МОСКВА, 9 июля, ФедералПресс. На площадке международного промышленного форума «Иннопром-2026» представители бизнеса разобрали эффективные модели устойчивого развития и обсудили меняющуюся роль работодателя и способы объединения экономических, социальных и технологических решений в единую стратегию, сообщает «ФедералПресс».

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