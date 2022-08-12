Во «ВКонтакте» заблокировали признанное иноагентом сообщество «ОВД-Инфо»

Сообщество правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (включен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента) во «ВКонтакте» заблокировано по требованию Генеральной прокуратуры РФ, передает РБК.