РОСБАЛТ

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Во «ВКонтакте» заблокировали признанное иноагентом сообщество «ОВД-Инфо»

Во «ВКонтакте» заблокировали признанное иноагентом сообщество «ОВД-Инфо»

Сообщество правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (включен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента) во «ВКонтакте» заблокировано по требованию Генеральной прокуратуры РФ, передает РБК.

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