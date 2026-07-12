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Наука и Техника

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Электрическое перерождение: личный опыт превращения старого авто в современный электрокар

Электрическое перерождение: личный опыт превращения старого авто в современный электрокар

Признаюсь честно, ещё пару лет назад сама мысль о том, чтобы вынуть из машины сердце — её родной, пусть и уставший мотор — и заменить его безмолвным электрическим агрегатом, казалась мне чем-то из области фантастики.

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