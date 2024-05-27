Свежие чувства: зачем нам косметика с кислородом

Как зарядить кожу энергией, вернуть ей сияние и свежесть? 123RF/legion-media.ru. Коллаж: 7Дней.ru Загрязненный воздух в мегаполисах, стресс и жизнь на высоких скоростях оказывают разрушительное воздействие на нашу кожу.