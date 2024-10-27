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В ГД внесут проект против отказов в трудоустройстве женщинам без детей

В ГД внесут проект против отказов в трудоустройстве женщинам без детей

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР, возглавляемые председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, инициируют внесение законопроекта, который запрещает работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам из-за отсутствия детей, сообщает РИА Новости.

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