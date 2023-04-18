﻿﻿Что делать с замороженными ягодами? Предлагаю пару рецептов, где можно их использовать Друзья, Пульс и Дзен объединяйтесь, чтобы не потерять понравившиеся рецепты, переходите по ссылке и подписывайтесь на мой канал Дзен ⭐ Сочный вишневый пирог на песочном тесте Продукты для рецепта: Тесто: ✔ Яйцо 1 шт С1 ✔ Сахар 80 гр ✔ Щепотка соли ✔ Мука 280 гр ✔ Разрыхлитель 6 гр ✔ Сливочное масло 100 гр Заполнение: ✔ Вишня 300 гр ✔ Сахар 70 гр ✔ Кукурузный крахмал 30 гр Диаметр формы 22 см.