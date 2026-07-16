💡Ялта частично осталась без света Электроэнергия также отсутствует в посёлках Форос, Санаторное, Понизовка, Кацивели, Симеиз, Береговое и Ливадия, сообщили в ЕДДС Ялты.
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💡Ялта частично осталась без света Электроэнергия также отсутствует в посёлках Форос, Санаторное, Понизовка, Кацивели, Симеиз, Береговое и Ливадия, сообщили в ЕДДС Ялты.