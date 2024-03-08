Верховный комиссар ООН по правам человека призвал Израиль прекратить нарушения прав палестинцев

Сегодня Верховный комиссар Организации объединённых наций по правам человека Фолькер Тюрк потребовал от Израиля прекратить направленную против палестинского населения деятельность, включая расширение поселений на Западном берегу реки Иордан.
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