Стрелковое оружие, гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы финской армии

Основными задекларированными целями российской Специальной военной операции на момент её начала были: демилитаризация и денацификация Украины, отрешение от власти в Киеве правительства нацистов-наркоманов, недопущение вступления соседней страны в Североатлантический альянс и невозможность поставок ВСУ западного оружия.