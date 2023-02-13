Стрелковое оружие, гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы финской армии

Основными задекларированными целями российской Специальной военной операции на момент её начала были: демилитаризация и денацификация Украины, отрешение от власти в Киеве правительства нацистов-наркоманов, недопущение вступления соседней страны в Североатлантический альянс и невозможность поставок ВСУ западного оружия.
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