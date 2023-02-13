Военное обозрение

3 328 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    Россия только предлог. Готовится законодательная база на право Запада обворовывать страны, которые по какой либо прич...Российский посол ...
  • Россиянин
    Правда глаза колет?В Минобороны Фран...
  • виктор дабижа
    а разве ирак что то решает самостоятельно,после переворота там заправляют пиндосыИрак отказывается...

Стрелковое оружие, гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы финской армии

Стрелковое оружие, гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы финской армии

Основными задекларированными целями российской Специальной военной операции на момент её начала были: демилитаризация и денацификация Украины, отрешение от власти в Киеве правительства нацистов-наркоманов, недопущение вступления соседней страны в Североатлантический альянс и невозможность поставок ВСУ западного оружия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх