Химик Дорохов рассказал, доставку каких продуктов лучше не заказывать летом

Летом продукты, богатые белком и влагой, быстро портятся. К ним относятся суши и роллы, блюда из свежей рыбы и морепродуктов, охлаждённое мясо и птица, фарш, молочные десерты, кремовые торты, мягкие сыры, салаты с майонезом и готовые блюда с яйцами.