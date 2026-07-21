Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

233 подписчика

Химик Дорохов рассказал, доставку каких продуктов лучше не заказывать летом

Химик Дорохов рассказал, доставку каких продуктов лучше не заказывать летом

Летом продукты, богатые белком и влагой, быстро портятся. К ним относятся суши и роллы, блюда из свежей рыбы и морепродуктов, охлаждённое мясо и птица, фарш, молочные десерты, кремовые торты, мягкие сыры, салаты с майонезом и готовые блюда с яйцами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии