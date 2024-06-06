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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин: Новый участок завершит формирование МСД на юге Москвы

Собянин: Новый участок завершит формирование МСД на юге Москвы

Объект готов на 60% В официальном телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как реализуется проект строительства нового участка МСД — от Московской кольцевой автодороги до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

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