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Правительство планирует сохранить субсидии на радиоэлектронику до 2029 года

Правительство сохранит субсидирование производства радиоэлектроники вплоть до 2029 года. Российским производителям проектом бюджета предусмотрено до 35,7 млрд рублей на создание электронной компонентной базы и модулей с 2027 по 2029 годы.

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