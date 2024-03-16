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Макдэвид о матчах против «Колорадо»: «Всегда интересно соперничать с лучшими игроками НХЛ. Маккиннон в их числе, у них элитная команда»

«Эдмонтон» и «Колорадо» проведут 3 матча до конца регулярного чемпионата НХЛ. Первый пройдет 16 марта (начало по московскому времени – 17 марта в 05:00).

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