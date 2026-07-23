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TelecomDaily: Билайн подтвердил готовность сети к 5G во Владивостоке

TelecomDaily: Билайн подтвердил готовность сети к 5G во Владивостоке

Билайн стал единственным оператором среди «большой четвёрки», чья сеть подтвердила техническую готовность к запуску 5G* сразу в пяти регионах России — Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде и Владивостоке.

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