TelecomDaily: Билайн подтвердил готовность сети к 5G во Владивостоке

Билайн стал единственным оператором среди «большой четвёрки», чья сеть подтвердила техническую готовность к запуску 5G* сразу в пяти регионах России — Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде и Владивостоке.
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