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Начался приём заявок на конкурс «Лучший доброволец Нижегородской области»

Начался приём заявок на конкурс «Лучший доброволец Нижегородской области»

Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе «Лучший доброволец Нижегородской области». Организатором мероприятия выступает АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» при поддержке регионального правительства.

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