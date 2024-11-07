Начался приём заявок на конкурс «Лучший доброволец Нижегородской области»

Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе «Лучший доброволец Нижегородской области». Организатором мероприятия выступает АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» при поддержке регионального правительства.
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