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В США рассорились из-за законопроекта об ужесточении санкций против России

В США рассорились из-за законопроекта об ужесточении санкций против России

Принятие Сенатом Конгресса США законопроекта об ужесточении санкций против России может затянуться из-за разногласий республиканцев и демократов относительно расширения полномочий президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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