Вячеслав МАЛАФЕЕВ: Начало чемпионата всегда важно с психологической точки зрения

После первого тура турнирную таблицу чемпионата возглавили недавние соперники по Суперкубку. Понятно, что преимущество и «Зенита», и «Спартака» над ближайшими преследователями носит пока чисто номинальный характер, но всё же победы с крупным счетом являются хорошей заявкой на успешное проведение сезона.