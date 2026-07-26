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Спорт Уик-Энд

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Вячеслав МАЛАФЕЕВ: Начало чемпионата всегда важно с психологической точки зрения

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: Начало чемпионата всегда важно с психологической точки зрения

После первого тура турнирную таблицу чемпионата возглавили недавние соперники по Суперкубку. Понятно, что преимущество и «Зенита», и «Спартака» над ближайшими преследователями носит пока чисто номинальный характер, но всё же победы с крупным счетом являются хорошей заявкой на успешное проведение сезона.

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