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Девушка

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Почему у детей из пробирки выше риск болезней: новый взгляд на стресс эмбрионов

Почему у детей из пробирки выше риск болезней: новый взгляд на стресс эмбрионов

Когда речь заходит о вспомогательных репродуктивных технологиях, первое, что приходит на ум, — это счастье долгожданного родительства.

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