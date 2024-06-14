ВС РФ поразили командный центр ГУР Украины в Кривом Роге: новости СВО на утро 15 июня

На этом фоне депутат Саралиев заявил, что Украина получила 254 тела погибших бойцов ВСУ. СМИ: ВС РФ поразили командный центр ГУР Украины в Кривом Роге В результате удара ВС РФ по Кривому Рогу получил поражение командный центр ГУР Минобороны Украины.