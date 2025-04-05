«Чемпионский раунд ещё впереди» – член оборонного комитета Рады перечит Билецкому

У РФ серьезный потенциал, а на ВСУ угнетающе действует политика Дональда Трампа. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне, депутат Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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