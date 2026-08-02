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FiNE NEWS

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Сергей Собянин раскрыл число беспилотников, атаковавших Москву в июле

В июле 2026 года на Москву было направлено 6225 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти данные опубликовал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале, подчеркнув масштаб угрозы, с которой столкнулась столица.

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