Мэрия Киржача требует с подрядчика 3 миллиона рублей за срыв благоустройства

Работы по обустройству площади купцов Соловьевых были выполнены не полностью.Мэрия Киржача подала в Арбитражный суд иск к нижегородской компании ООО «Гамма» за невыполненные работы по благоустройству "Площади купцов Соловьевых".
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