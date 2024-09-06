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Мэрия Киржача требует с подрядчика 3 миллиона рублей за срыв благоустройства

Мэрия Киржача требует с подрядчика 3 миллиона рублей за срыв благоустройства

Работы по обустройству площади купцов Соловьевых были выполнены не полностью.Мэрия Киржача подала в Арбитражный суд иск к нижегородской компании ООО «Гамма» за невыполненные работы по благоустройству "Площади купцов Соловьевых".

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