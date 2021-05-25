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Актер Серебряков о русском «быдлячестве и хамстве»

Актер Серебряков о русском «быдлячестве и хамстве»

Я склонен верить актеру, несмотря на его помятое и несколько испитое лицо , что он человек хороший. И добрый.

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владимир казарский
Что ж этот "светлоликий" обратно в Россию вернулся к русскому "хамству и быдлячеству"? Ответ прост - сытно жрать, сладко пить и мягко спать хочется каждый день, а в столь любимом им "цивилизованном мире" он на фиг никому не нужен. Это отличительная черта околокультурных российских уродцев, возомнивших себя культурной элитой - жить среди "хамов и быдла" им зазорно, но жить на деньги этих "хамов и быдла" вполне приемлемо.

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