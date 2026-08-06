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Китай вводит новые правила въезда и выезда в страну

Китай вводит новые правила въезда и выезда в страну

Власти Китая готовят масштабное изменение правил въезда и выезда из страны. Новые нормы, которые вступят в силу с 15 сентября, значительно расширяют полномочия государственных органов при контроле за перемещением граждан через границу.

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